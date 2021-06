Le classi dell’IC Giovanni XXIII a scuola di economia circolare con gli Pneumatici Fuori Uso

Si è concluso il progetto “Per un corretto riciclo dei Pneumatici Fuori Uso”, il progetto Educational di Legambiente ed Ecopneus – società senza scopo di lucro, principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia – che ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio con attività e lezioni in classe e a distanza legate al corretto recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU). Al progetto hanno partecipato anche le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Monte San Biagio-Lenola.

Ad affiancare le attività formative anche un concorso, che ha coinvolto i ragazzi nel realizzare un lavoro con un messaggio legato alle buone pratiche per il corretto recupero dei PFU. I lavori sono stati valutati da una giuria di esperti composta da rappresentanti di Legambiente, Ecopneus, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Transizione Ecologica. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la Scuola Secondaria di primo grado Luigi Mannetti di Antrodoco (RI), che riceverà in dono da Ecopneus un innovativo campo Tyrefield per il basket 3x3 in gomma riciclata da PFU. Ottima la valutazione anche del lavoro dei ragazzi dell’IC Giovanni XXIII, il cui lavoro è arrivato fino alla valutazione finale tra i migliori lavori realizzati nella regione.

Dichiara Paola Marcoccia, presidente del Circolo Intercomunale Legambiente Luigi Di Biasio APS: “I ragazzi dell’IC Giovanni XXIII, insieme ai volontari del circolo e ai loro insegnanti, hanno affrontato i temi del riciclo, della legalità e della tutela dell’ambiente. Successivamente, mostrando grande impegno e sensibilità per la tematica proposta, hanno partecipato al concorso con tre lavori che rappresentano un messaggio positivo, con l’obiettivo di aiutare a conoscere e comprendere i benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU e l’importanza dell’acquisto legale degli pneumatici nuovi”.