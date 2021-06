ITALEXIT denuncia la situazione in cui versa l'area fitness di Fondi

ITALEXIT denuncia la situazione in cui versa l'area fitness. Parlano i coordinatori locali, Francesco Mastrobattista e Laura Fiore: "Qualche settimana fa proprio Italexit aveva lanciato una proposta per Fondi: “più aree sportive”. Avevamo illustrato come la nostra città risentisse di una mancanza di luoghi di aggregazione giovanile e più in generale di aree per poter condurre attività sportiva. La nostra idea era infatti quella di creare aree attrezzate per allenamento a corpo libero, poichè riteniamo, come molti concittadini, che Fondi abbia bisogno di aree fitness. Ebbene, oltre la totale non curanza della classe amministrativa verso la tematica negli anni, vogliamo denunciare lo stato in cui versa l'unica area fitness fondana, in via Gegni, nella zona dei Greci. Lo stato in cui versa il parco è davvero desolante: erba incolta e tutto sembra completamente abbandonato a se stesso. Ad oggi questo medesimo scempio rappresenta in pieno il percorso di trascuratezza verso cui sta andando la nostra città. Chiediamo chiarimenti in merito al Parco degli Aurunci ed al Comune di Fondi".