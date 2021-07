“Una tesi per Fondi”, un’opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale fondano

Fondi ha nel suo territorio una moltitudine di peculiarità che la rendono sicuramente una delle perle della Provincia di Latina. Oltre la costa - quest'anno ancor di più valorizzata dal riconoscimento della Bandiera Blu - e la montagna, troviamo tanti luoghi di elevata importanza architettonica e storica, a partire dal Castello e dal Palazzo Caetani fino alle tantissime Chiese e Santuari, passando per il Quartiere e il Museo Ebraico: tutti luoghi di cultura che ci vengono invidiati non soltanto dal comprensorio. Non da meno l’aspetto della filiera agroalimentare e del KM0, con cibi che giornalmente esportiamo in tutto il mondo.

Data l’importanza di tutti questi aspetti, come già fatto in altri Comuni d’Italia e al fine di valorizzare al massimo quello che il nostro territorio ha da offrire, riteniamo importante mettere a sistema le attività di ricerca degli studenti. Il nostro lavoro sarà quello di raccogliere, catalogare e mettere disposizione della comunità, attraverso la pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune e l’archivio digitale della Biblioteca comunale, le tesi universitarie realizzate dai cittadini - residenti e non - che abbiano trattato temi concernenti il territorio, la cultura, la comunità o che siano comunque di interesse per la città o per il territorio, proprio per promuovere la crescita culturale collettiva e garantire una maggiore conoscenza e consapevolezza della storia del territorio che nel contempo verrà valorizzato dagli studenti stessi.

Per ciascuna tesi di laurea donata l’ente potrebbe riconoscere un “Bonus Cultura” da utilizzare per l’acquisto di oggetti e attività culturali come libri, biglietti per concerti, mostre, fiere, musei, spettacoli teatrali, cinema. Tale bonus verrà riconosciuto alle tesi discusse a partire dall’anno corrente, mentre sarà possibile accogliere la donazione anche degli elaborati riferiti agli anni precedenti.

Nei giorni passati abbiamo presentato questa proposta al Sindaco Maschietto, all’Assessore alla Cultura Carnevale e al Presidente della Commissione Cultura Peppe, con la speranza che la stessa possa essere discussa presto in Commissione ed eventualmente in Consiglio Comunale.