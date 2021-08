Campodimele ospita il "Giurges Beer Event" il 13 -14 agosto

CAMPODIMELE – Grande attesa in paese per un evento al suo esordio assoluto. E’ in programma per il 13 e 14 agosto 2021 il “Giurges’ Beer Event”, l’appuntamento gastronomico con la presenza di diversi truck che occuperanno le vie del borgo. Non solo street food, ma anche momenti di spettacolo, live music, artisti circensi, cabaret e spettacoli pirotecnici.

L’evento, organizzato dal Giurges Pub, con il patrocinio del comune di Campodimele, dell’associazione delle Arti e dei Mestieri e la collaborazione con la casa di produzione On Broadway, ha l’obiettivo di abbracciare un pubblico di tutte le età e di far trascorrere due giorni all’insegna del buon cibo e del divertimento.

L’evento è realizzato in ottemperanza alle norme anti covid.

PROGRAMMA “GIURGES’ BEER EVENT”

13 AGOSTO 2021

Ore 15:00 – EVENT’S START (Piazza Municipio – Viale Glorioso – Via Triglio)

Ore 16:00 – Musica tradizionale con CAPO D’ASINO DUO (Piazza Municipio – Viale Glorioso – Via Triglio)

Ore 17:00 – MATTEO CARDINALE STREET ART ( Via Triglio)

SOPINO QUICK CHANGE MAGIC “La magia dei colori” (Piazza Municipio)

Ore 18:00 – Musica con il duo acustico MARTA GUGLIETTA E FRANCESCO PIO DE SIMONE (Viale Glorioso)

Ore 21:30 – Musica con “I DESPERADOS” Tribute Band Mannarino ( Anfiteatro) *

Ore 00:00 – DJ SET con ASTERIX ( Viale Glorioso – Monumento ai Caduti)

14 AGOSTO 2021

Ore 12:00 – EVENT’S START (Piazza Municipio – Viale Glorioso – Via Triglio)

Ore 16:00 – Parate “BIANCHE PRESENZE” (Piazza Municipio – Viale Glorioso – Via Triglio)

Ore 17:00 – Musica tradizionale con CAPO D’ASINO DUO (Piazza Municipio – Viale Glorioso – Via Triglio)

MATTEO CARDINALE STREET ART ( Via Triglio)

Ore 19:00 – Musica con il gruppo DUAL SOUND (Viale Glorioso)

Ore 22:30 – Spettacolo con CIRO GIUSTINIANI direttamente dal programma televisivo “Made in Sud” (Anfiteatro) *

Ore 00:00 – SPETTACOLO PIROTECNICO (Anfiteatro)

Ore 00:30 – DJ UNDERGROUND – MATT VOICE (Viale Glorioso – Monumento ai Caduti)

* N.B. Per partecipare agli spettacoli organizzati presso l’anfiteatro di Campodimele è preferibile la prenotazione, fino ad esaurimento posti. È possibile effettuare la prenotazione inviando una mail (contenente NOME, COGNOME, CODICE FISCALE E NUMERO DI TELEFONO) al seguente indirizzo email info@onbroadway.it o scrivendoci al numero 3791393042 (solo Whatsapp). La prenotazione può essere effettuata solo dai possessori del “Green Pass” che dovrà essere esibito ai varchi di accesso dell’anfiteatro.

Per rimanere aggiornato sull’iniziativa, segui le pagine social, Facebook e Instagram, del Giurges Pub e On Broadway.

Info: 3421474739 – 3791393042 – info@onbroadway.it