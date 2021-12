L’HC Banca Popolare di Fondi fa visita all’Aetna Mascalucia

Appuntamento testa-coda del girone C della Serie A2 maschile. Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, infatti, la capolista HC Banca Popolare di Fondi farà visita al fanalino di coda Aetna Mascalucia.

Nonostante la classifica, però, i ragazzi cari al presidente De Meo non dovranno sottovalutare la squadra guidata da Piero Pistone, neo promossa dalla B siciliana che sta pian piano assimilando il ritmo della A2. L’Aetna Mascalucia ha un buon collettivo e alcune individualità che si stanno mettendo in evidenza come il terzino sinistro Delitala, ex della partita. Una squadra guidata dall’esperienza del pivot Zappalà e del terzino Squillaci, ma con alcuni giovani di cui si sentirà presto parlare come i fratelli Somma e la giovane coppia di portieri Amato e Carpentieri.

L’HC Banca Popolare di Fondi, dal canto suo, ha approfittato della settimana di sosta per recuperare energie e qualche acciaccato. Nonostante ciò, l’infermeria non si è svuotata totalmente e sicuramente D’Ettorre, Zizzo e Antogiovanni non saranno della partita. Il tecnico rossoblù De Santis, durante queste due settimane, ha lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi - per alcuni alti e bassi durante le partite -, richiamando maggiore attenzione in alcune fasi di gioco. Due settimane utili per testare una buona condizione atletica e provare nuove soluzioni utili per il futuro.