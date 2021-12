A Palazzo Caetani venerdì serata di accoglienza per l’arrivo del pellegrino sulla via Francigena Francisco Sancho

Continuano le iniziative promosse dal “Gruppo dei Dodici” con il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi per promuovere la via Francigena del Sud e lo slow tourism.

Dopo la mostra “Sette Stagioni, uno zaino e tanta provvidenza”, già sostenuta e fortemente voluta dall’Ente Parco con la collaborazione con la Pro Loco di Fondi, la città si prepara ad accogliere il pellegrino Francisco Sancho con una serata speciale in programma venerdì 10 dicembre, a partire dalle 18:00, a Palazzo Caetani.

L'evento prenderà il via con l’introduzione di Giancarlo Forte, presidente del Gruppo dei Dodici, e con l’intervento del delegato alla Promozione e Valorizzazione del Territorio Augusto Parisella che porterà i saluti del sindaco Beniamino Maschietto; la parola passerà poi al direttore del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis. L’incontro proseguirà con una proiezione di immagini del cammino del pellegrino e della via Francigena e con gli interventi di Gerardo Venezia, vice presidente del “Gruppo dei Dodici”, che parlerà della via francigena come cammino spirituale e culturale, di Franco Alessandri, geologo e cartografo che approfondirà invece le vie e gli itinerari spirituali in Europa e di Francisco Sancho. Quest’ultimo racconterà la sua avventura di 16mila chilometri tra incontri, storie di rinascita e difficoltà superate.

Per saperne di più

Il Gruppo dei Dodici è un’associazione di volontariato che dal 2005 con il Presidente Emerito Alberto Alberti si interessa dello sviluppo e promozione della storica via Francigena, certificata come itinerario culturale europeo da Canterbury a S. Maria di Leuca, con lo sguardo verso Gerusalemme. Il sodalizio si occupa di creare opportunità per i pellegrini guidandoli alla scoperta della bellezza, della storia e dell’arte che caratterizza la via Francigena del Sud. Il Gruppo, attualmente, è impegnato attivamente nel sostenere il progetto del pellegrino Francisco Sancho che da Santa Maria di Leuca è partito il mese scorso, e in 16.000 Km percorrerà, unendo tutti i cammini culturali e di Fede Europei, inviando un messaggio di Pace e Unità per tutto il continente Europeo. Francisco ha già nel suo bagaglio oltre 13.000 Km camminati lungo le vie della Fede da Nord a sud di Europa.