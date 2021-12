HC Fidaleo Fondi ospite del PDO Benevento

Dopo la sconfitta interna contro il Flavioni Civitavecchia, torna in campo l’HC Fidaleo Fondi: nella 5a giornata della Serie A2 femminile gir. D, la formazione rossoblù sarà ospite del PDO Benevento.

Le sannite, attualmente appaiate all’Halikada-Gattopardo a due punti, occupano la penultima posizione proprio davanti alle fondane. La formazione campana, nata dall’accordo di gemellaggio con il PDO Salerno, vede tra le proprie fila molte atlete che vantano esperienza anche in Serie A Beretta. Ciociano e Nappa difendono ottimamente i pali giallorossi; Avagliano, De Ciuceis, Rossomando, Stellato e Chianese formano un bel mix di giocatrici giovanissime, ma con molta esperienza. La squadra sannita allenata dall’ormai ex giocatrice Gomez Hernandez, come dimostrato anche nelle prime uscite stagionali, fa del terreno di gioco casalingo la propria arma in più.

Sicuramente questo sarà un ulteriore ostacolo per l’HC Fidaleo Fondi, che arriva a Benevento dopo l’ottima prova contro una squadra come il Civitavecchia. Nelle prime giornate, nonostante non siano arrivati punti, le fondane hanno potuto acquisire più minuti nelle gambe e più consapevolezza nei propri mezzi. Nonostante ciò, anche per questa partita, le rossoblù arrivano un po’ rimaneggiate a questa gara, come dichiara anche il terzino Samia Saraca:

La partita di domenica sarà sicuramente molto combattuta e agguerrita da entrambe le parti. Le ragazze del PDO Benevento sono giovani quanto noi e hanno molto carattere, lo stesso che cercheremo di mettere in campo noi dell'HC Fidaleo Fondi, facendo una bella prestazione. Su questo stiamo lavorando duramente in allenamento, soprattutto sul gioco di squadra e sulla difesa. Purtroppo non saranno presenti due giocatrici molto importanti per noi, ma sono certa che sapremo dire la nostra come abbiamo già fatto con il Flavioni Civitavecchia e magari, questa volta, riusciremo a portare il risultato a casa.

La gara tra PDO Benevento e HC Fidaleo Fondi avrà inizio alle ore 17:00 di domenica 12 dicembre e sarà diretta dalla coppia arbitrale Formisano-Sarno.