Buoni spesa, riaperti i termini: domande fino al 31 dicembre 2021

Con determina del 22 dicembre 2021 sono stati ufficialmente riaperti i termini per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e medicinali. Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, e che non abbiano partecipato all'avviso del primo dicembre 2021 con esito positivo, possono fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2021 direttamente sul sito web www.fondi.retedelsociale.it.

Entro il primo termine (16/12/2021), come riportato nella determina dirigenziale, sono infatti pervenute 1106 domande ma, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle necessità rappresentate dal Servizio Sociale, il settore, di concerto con il sindaco Beniamino Maschietto, l'assessore competente Sonia Notarberardino e l'amministrazione tutta, ha deciso di riaprire i termini.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda restano invariati.

IL NUOVO AVVISO

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=6412964&DOCORE_versione=1&FNSTR=ONZAHV_NVBMNLNK__PNFZRIJTFR_HFUVSHZ_(PNDDD_TNDEE).SVF&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME&fbclid=IwAR2aXYXLgn0I0krduyuzE7siYpEooI0Dsyf1xD6c5JesH1muvQoC-GQAxtM