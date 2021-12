L'area fitness “Tempio di Iside” affidata in gestione all'associazione di Fondi “Il Magazzino”

Torna a vivere l'area fitness “Tempio di Iside” di via Greci a Fondi. A gestirla sarà, da oggi e fino a scadenza dei termini, l'associazione “Il Magazzino”, aggiudicataria di un avviso pubblicato dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci, come da nostro articolo che puoi leggere qui: https://www.fondinotizie.net/notizie/comunicati-stampa/9697/area-fitness-iside-bene-comune-domani-alle-1530-la-consegna-dellarea-allassociazione-il-magazzino-aggiudicataria-del-bando

L'ampio sito, dotato di attrezzi, giostre e tavoli da pic-nic, da oggi sarà aperto dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00. In estate, naturalmente, entrerà in vigore il nuovo orario che sarà preventivamente comunicato sui canali istituzionali. Il sodalizio presieduto da Paolo Campobasso si occuperà della manutenzione, dell’apertura, della chiusura e della sorveglianza dell'area ma anche di apportare piccole migliorie, con il supporto e la collaborazione dell'Ente Parco e del Comune di Fondi. L'area, rimasta chiusa a lungo a causa della pandemia ma anche di scorrerie e incursioni vandaliche, tornerà a far parte della quotidianità dei giovani, delle famiglie, degli sportivi ma anche degli anziani che amavano riunirsi per fare esercizio, mangiare all'aria aperta o chiacchierare nella natura.

Un luogo molto apprezzato dai cittadini torna finalmente ad essere aperto e pienamente fruibile – è il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – l'auspicio è che tante persone possano frequentare l'area fitness per fare sport o salutari passeggiate ma che, allo stesso tempo, tutti abbiano cura e rispetto di un bene comune. Un grosso in bocca al lupo all’associazione aggiudicataria, un gruppo di giovani con tante idee e buona volontà.

Con questa nuova forma di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e l’associazionismo – aggiunge il direttore del Parco dei Monti Aurunci Giorgio De Marchis – l’area è stata affidata ad un gruppo di giovani che hanno intenzione, voglia e volontà di gestirla al meglio. Il progetto selezionato è valido e ambizioso e porterà senz’altro il sito ad interpretare un ruolo importante nella vita dei cittadini che da tempo ne chiedevano la riapertura.

All'inaugurazione ha preso parte, con entusiasmo e soddisfazione, anche l’assessore allo Sport e all'Ambiente Fabrizio Macaro. La riapertura, ma anche la valorizzazione dell'area con iniziative volte a promuovere l'attività fisica, arriva infatti a pochi mesi dal conferimento alla città di Fondi del titolo di European City Of Sport 2023 che vedrà il Comune e i Parchi lavorare in maniera congiunta e sinergica.

Paolo Campobasso, oltre ad essere il presidente dell'Associazione “Il Magazzino” è anche da sempre un assiduo frequentatore del sito. Questo gli ha consentito, assieme ad un gruppo di giovani amici e collaboratori, di presentare un progetto in grado di esprimere al meglio le necessità dei cittadini e le potenzialità dell’area.