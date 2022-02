Concorso fotografico per promuovere il territorio: “Fondi da scoprire e vivere”

Al via il concorso fotografico amatoriale “Fondi da scoprire e vivere”, promosso dal Comune allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni artistiche, monumentali e naturalistiche. Ogni partecipante potrà inviare un solo scatto che potrà essere realizzato con qualsiasi tipologia di dispositivo ma dovrà essere necessariamente inedito, in formato jpeg e con visualizzazione orizzontale. Ogni immagine dovrà inoltre avere un titolo e una breve descrizione motivazionale sul soggetto.

Tre i premi in palio: primo, secondo e terzo classificato riceveranno, rispettivamente, 200, 150 e 100 euro. La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di una manifestazione organizzata, promossa e pubblicizzata dal Comune di Fondi. È possibile partecipare al concorso, presentando domanda mediante l’apposito modulo, dal 14 febbraio alle ore 12:00 del 15 marzo. La partecipazione comporta la concessione al Comune di Fondi da parte degli autori del diritto di utilizzo gratuito delle immagini per azioni ed iniziative, senza fine di lucro, finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio.

L’intento del concorso – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - è quello di promuovere il territorio, di far conoscere angoli suggestivi ma meno noti della nostra città, promuovere la fotografia e, in generale, stimolare l’esplorazione delle bellezze monumentali, storiche, artistiche e naturalistiche fondane. L’auspicio è che la cittadinanza partecipi numerosa. Il risultato, in tal caso, sarebbe una campagna di promozione del territorio collettiva, condivisa e partecipativa perché ogni opera sarebbe il frutto dell’ingegno di un diverso cittadino, amante del territorio e con la passione per la fotografia.

L’iniziativa – aggiunge il presidente della commissione Turismo, Cultura e Politiche giovanili Cristian Peppe – è anche quello di coinvolgere i più giovani che, anche con un semplice smartphone ormai alla portata di tutti, hanno la possibilità di prendere parte ad un piccolo grande progetto di promozione territoriale. È anche per questo se l’amministrazione ha deciso di aprire il concorso agli over 16. L’evento finale, inoltre, sarà per tutti i partecipanti, persone di età e formazione diverse ma con la comune passione per la fotografia, un’occasione per conoscersi e scambiare opinioni su tecniche, scorci e dispositivi ma anche sul territorio e sulle sue bellezze.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

I partecipanti dovranno presentare la domanda di iscrizione secondo il modello allegato al presente bando che costituisce anche atto di accettazione del Bando medesimo.

La domanda di iscrizione al concorso deve essere inviata all’indirizzo pec comune.fondi@pecaziendale.it oppure alla mail: turismo.cultura@comunedifondi.it

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il file della fotografia con cui intende partecipare ed un documento di identità valido del partecipante. Nell’oggetto della pec/e-mail dovrà essere riportata la dicitura “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FONDI DA SCOPRIRE E DA VIVERE”.

Gli allegati dovranno essere denominati con il nome, il cognome del partecipante e muniti del titolo dello scatto. Il Comune di Fondi declina ogni responsabilità per eventuali disguidi e/o smarrimenti delle immagini, che dovessero verificarsi con l’inoltro dei messaggi di posta elettronica. Le iscrizioni saranno aperte dal 14 Febbraio al 15 Marzo 2022, fino alle ore 12,00.

Il bando completo e il modulo di adesione sono disponibili al seguente link

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1015099&IdMePubblica=39099&Archivio=