La solidarietà espressa dai Consiglieri Comunali Ciccone e Venditti agli autotrasportatori in protesta

All’esterno del MOF Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi da questa mattina stazionano numerosi camion, a motori spenti, e tanti autotrasportatori. Hanno raccolto l’appello della FAI, per protestare contro “una situazione ormai diventata insostenibile”, a seguito dei continui aumenti che hanno riguardato il carburante, l’energia, i ricambi, l’Adblue. Rincari ormai fuori controllo, nella totale indifferenza del Governo.

Agli autotrasportatori in mobilitazione, a tutta la Fai Nazionale, alla FAI Latina Sezione Provinciale e Fai Lazio Sud – Federazione Autotrasportatori Italiani ed al loro Presidente Vincenzo Marzocchi questa mattina hanno manifestato solidarietà i Consiglieri Comunali Francesco Ciccone e Salvatore Venditti.

È importante che le Istituzioni tutte siano vicine a questo settore che, ricordiamo, non è solo degli autotrasporti bensì racchiude l’intero comparto agroalimentare, perché ovviamente la difficoltà degli autotrasportatori incide sul settore agroalimentare e indirettamente anche sull’utente finale. Quindi speriamo che questa protesta porti nel più breve tempo possibile i risultati sperati, perché è fondamentale questo settore per l’economia, non solo di Fondi, non solo del comprensorio, ma di tutto il Paese - dichiara il Consigliere Comunale di Camminare Insieme, Salvatore Venditti.