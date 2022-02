Fratelli d'Italia contro l’aumento delle tasse e la deriva sinistra in città

Preoccupati e sgomenti per la risposta del Sindaco alle nostre critiche mosse a seguito dell’aumento delle tasse (mensa, trasporto scolastico ed IMU) in Città.

Il Sindaco ammette che, per far fronte al pagamento del materiale monouso (per la mensa), la sua Giunta ha optato per tale indicibile aumento piuttosto che dirottare tale costo su altre risorse comunali (così come avrebbe fatto una oculata amministrazione).

È ancora più sconcertante leggere, in vero, quanto affermato relativamente all’aumento dell’IMU. Nello specifico il Sindaco ha dichiarato ( di fatto ) che detto aumento è rivolto volutamente contro il ceto medio della nostra città, poiché chi possiede due immobili non avrà problemi a farsi carico dell’aumento (sensibile) dell’IMU perché benestante. (Cit. Maschietto)

In un colpo solo la giunta Maschietto ha svelato la maschera e si è rivelata per quello che è realmente ovvero incompetente e contro le famiglie ed il ceto medio fondano. Invece di rilanciare l’economia si è pensato bene di penalizzare chi avrebbe potuto aiutare, con i risparmi che invece dovrà utilizzare per far fronte all’aumento delle tasse, le attività ed imprese locali a ripartire dopo questo lungo periodo di crisi.

Questa deriva è preoccupante, mai avremmo pensato che chi ha chiesto i voti come Forza Italia (partito liberale e da sempre contrario all’aumento delle tasse) oggi si collochi politicamente in linea ad una sinistra che tassa il ceto medio e che penalizza le famiglie.

Sarà la cattiva influenza di quella sinistra con cui governa in provincia ed al governo nazionale da oramai diverso tempo? Fratelli d’Italia, da sempre vicino alle famiglie, si batterà contro questa deriva in consiglio comunale ed in città, tra la gente, con ogni sua forza.

Fondi non merita tutto questo.