L’HC Banca Popolare di Fondi sale a quota undici vittorie: Girgenti ko

Ancora una vittoria, l’undicesima di fila, per l’HC Banca Popolare di Fondi: nel pomeriggio di sabato, infatti, i rossoblù hanno battuto il Girgenti con il risultato di 34-27.

Una gara mai in discussione, a dire il vero, con i padroni di casa che partivano subito forte e incrementavano il vantaggio nel corso del primo tempo. In campo scendeva il “sette base”, con l’unica eccezione Ciccolella che si sacrificava nel ruolo di pivot viste le assenze di Morreale e Speranza, oltre a quelle D’Ettorre e Wolf. Garcia e compagni apparivano subito molto decisi in difesa e precisi in ripartenza, con gli ispirati Miceli e De Luca che trovavano molte soluzioni in gioco veloce.

Nel secondo tempo mister De Santis concedeva ampio minutaggio ai giovanissimi fondani. La frazione iniziava già con diversi giovani nel sette fino ad avere tutta l’Under 17 in campo. Da segnalare l’ennesimo esordio stagionale del 2006 Orticelli, autore di un bell’assist ad un altro giovane, il pivot Panza, autore di 3 reti.

Sapevamo che, quella di sabato, sarebbe stata una partita da non sottovalutare - dichiara il terzino rossoblù Antonio Ciccolella -. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare le prossime sfide, dando spazio anche a tutti i ragazzi della rosa per far sì che facciano esperienza e siano preparati per affrontare le difficili sfide che ci attendono per poter raggiungere l’obiettivo stagionale, quello di risalire in Serie A.

HC Banca Popolare di Fondi - Girgenti 34-27 (P.T. 20-9)

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella, Panza 3, Miceli 8, Orticelli, Vanoli 3, Muccitelli, Canete 7, Garcia, De Luca 6, Livoli, Trani, Di Fazio, V.L. Rotunno 1, Dilecce 1, Dieguez 5, Zizzo. All. De Santis; 2° All. Pinto.

Girgenti: Tardino 2, Camilleri, Proietti 7, Hejede Larsson, Mirotta, Gelo 7, Mantisi 6, Rubino, Westberg 5, Scibetta. All. Gelo.

Arbitri: De Marco-Carcea.