Agricoltura: a Fondi il futuro della sostenibilità nel settore primario

Agricoltura, futuro e mondo energetico: sono questi i tre pilastri del convegno “Il settore agricolo e la sfida della sostenibilità” che si terrà sabato 26 febbraio a Fondi (Latina) nella sala grande del Palazzo Caetani.

L’iniziativa fa parte di un ampio progetto nato dalla collaborazione tra Edison, società energetica leader della transizione ecologica, e Cesab, Centro di ricerche interuniversitario in scienze ambientali e biotecnologie, che hanno avviato alla fine dell’anno scorso un laboratorio sperimentale di sostenibilità proprio con il consorzio di aziende agricole della città pontina, uno dei territori a vocazione agricola più di rilievo in Italia.

Il percorso è sostenuto dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.

Il mondo dell’agricoltura è tra quelli che oggi ha una importante sfida davanti, quella della sostenibilità – spiega Ercole Amato, presidente del Centro di ricerche Cesab – Il Pnrr mette a disposizione molte opportunità per una transizione ecologica, e anche il settore rurale non ne è immune. La sfida della sostenibilità è fondamentale per garantire prodotti di elevata qualità senza un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Abbiamo messo insieme imprenditori, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria per fare il punto e disegnare l’agricoltura del futuro.

Siamo molto lieti di lavorare insieme a Cesab mettendo a disposizione del settore agricolo le nostre competenze e accompagnando le imprese nel percorso di conoscenza degli impatti delle loro attività sull’ambiente e delle soluzioni tecnologiche a disposizione per contribuire alla riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi della transizione ecologica. – dichiara Massimo Quaglini di Edison Energia .

Le interazioni con l’agricoltura come con le altre attività economiche – dice il direttore dell’Ente Parco Ausoni Lucio De Filippis - fanno sì che il compito di custodia dei territori e tutela degli ecosistemi vada esercitato in modo modulare, facendo prevalere in alcune zone le maggiori esigenze di rigorosa tutela, in altre armonizzando le attività economiche con l’ambiente ed il paesaggio, cercando di coniugare in modo dinamico lo sviluppo con le innovazioni tecnologiche che permettano di tradurre, nella pratica quotidiana delle aziende, il concetto di crescita sostenibile e green economy.