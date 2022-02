Incentivi per le imprese turistiche: Fondi Vera incontra addetti ai lavori in una Conferenza tematica

Riprende il ciclo di appuntamenti con "Fondi Vera informa", con il sesto incontro tematico, nuovamente sul turismo ma questa volta in presenza, alle ore 18 di Venerdì 25 Febbraio. Un format che, durante il 2021, ha visto il Movimento di Partecipazione Politica presieduto da Francescopaolo De Arcangelis interessarsi di imprenditoria, in particolar modo giovanile e femminile, agricoltura, sport e turismo per l’appunto.

Nella Sede di Via Roma al civico 64 incontreremo addetti ai lavori e approfondiremo le informazioni legate agli incentivi finanziari per le imprese turistiche promossi dal Ministero del Turismo e previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un'importante opportunità per titolari e gestori di alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Teniamo molto a diffondere informazioni e per questo motivo abbiamo deciso di riprendere il ciclo di conferenze tematiche, accendendo i riflettori di volta in volta su interventi che possono risultare importanti e strategici per il territorio - dichiara il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Per informazioni: info@fondivera.it - 370 15 36 930.