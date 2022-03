Ascolto e informazione: in Piazza Unità d'Italia arrivano gli sportelli itineranti dell'Andos

In prossimità della data che celebra la donna, l'8 marzo, il Comitato A.N.D.O.S. di Fondi, con il patrocinio dell’ASL di Latina, del Comune di Fondi, dell’ente Regionale Parco Ausoni e Lago di Fondi, ed in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Fondi, la Pro Loco di Fondi, e la Polisportiva Olimpia Lazio, organizza una giornata di sensibilizzazione itinerante. L'appuntamento si propone di portare le donne a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere psicofisico tutti i giorni, indipendentemente da iniziative e ricorrenze.

A tale scopo, verranno allestiti domenica 6 marzo, in piazza Unità d’Italia, alcuni gazebo informativi, di ascolto ed accoglienza, a cura delle volontarie A.N.D.O.S. di Fondi e delle infermiere volontarie del Corpo della Croce Rossa Italiana Comitato di Fondi. Due le tipologie di "sportelli" che saranno presenti ai piedi del Castello:

Il nostro obiettivo - spiegano dall'Andos - è quello di mettere la donna, non la sua malattia, al centro delle attività promosse. Le iniziative proposte sono quindi pensate per migliorare la qualità della vita e delle relazioni della persona cui sono rivolte. Proprio in quest'ottica è stata organizzata una visita guidata, dedicata alle donne che hanno svolto o stanno svolgendo un percorso oncologico. Tale iniziativa, al fine di dedicare alla persona un momento distensivo e rilassante, è aperta anche ad un accompagnatore o accompagnatrice. L'idea - proseguono - è quella di promuovere il benessere individuale attraverso l'arte e la conoscenza dei principali siti del centro storico. Ad accompagnare il gruppo nella storia e nei misteri di Fondi sarà la guida Maria Eletta Carocci che da anni, con la sua professionalità e disponibilità, supporta il Comitato.