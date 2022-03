Sviluppo e innovazione di imprese femminili, contributi a fondo perduto dalla Regione Lazio

Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera informa", ripartito la scorsa settimana, propone il settimo incontro tematico, alle ore 18.30 di Mercoledì prossimo 9 Marzo, per presentare il Bando Regionale "Innovazione Sostantivo Femminile".

Nella Sede di Via Roma al civico 64 approfondiremo ogni aspetto di questa misura che prevede contributi a fondo perduto e sostiene lo sviluppo di progetti caratterizzati dall’introduzione di tecnologie digitali, elementi di innovazione, creatività ed efficienza nei processi produttivi, nelle soluzioni organizzative, nei prodotti e nei servizi, anche rispetto al miglioramento delle performance ambientali, alla sicurezza sul lavoro e alla responsabilità sociale dell’impresa.

Destinatarie dell’opportunità sono libere professioniste, imprese esistenti e promotrici di future imprese a guida o maggioranza femminile. Il Bando è finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Dopo il proficuo incontro della scorsa settimana dedicato al comparto turistico, siamo pronti per presentae alla Città una nuova opportunità, stavolta rivolta alle imprese femminili. Per questo invitiamo a partecipare Donne che hanno intenzione di promuovere imprese e libere professioniste. Parlare del loro futuro è il modo migliore per sostenere sogni e progetti - dichiara il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone.