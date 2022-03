I consiglieri comunali di opposizione chiedono la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario

L'intera compagine di Opposizione ha richiesto ufficialmente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una seduta straordinaria della massima assise cittadina per affrontare il problema Sicurezza in Città. I Consiglieri Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella hanno sottoscritto la comunicazione protocollata questa mattina per sottoporre alla discussione dell'intero Consiglio Comunale l'istituzione di una Commissione Speciale Sicurezza Urbana.

Il problema della sicurezza a Fondi c’è, non può e non deve essere sottovalutato, lo evidenziano i numeri degli eventi criminosi degli ultimi mesi, i casi di microcriminalità, l'allarmante escalation di furti che da Novembre colpiscono tutto il territorio comunale. La percezione di insicurezza può creare pericolose conseguenze in ambito sociale, economico e turistico. Proprio per questo riteniamo fondamentale scongiurare questo rischio, soprattutto in questo momento storico.

La prevenzione resta un aspetto fondamentale nell’approccio al fenomeno criminale, anche e soprattutto a causa dell’emergenza che sta interessando la sfera produttiva della nostra Città, troppo spesso vittima di dinamiche illecite che rischiano di comprometterne buona parte del tessuto economico. Comitati spontanei di Cittadini sono nati in ogni periferia per fare fronte comune, ma non possiamo snobbare il grande rischio che scaturirebbe dall'evoluzione di questo fenomeno.

Per questo a tutti i Cittadini chiediamo di denunciare visite indesiderate nelle proprie abitazioni, furti e tentati furti si combattono con una massiccia presenza delle Forze dell'Ordine su tutto il territorio comunale, ed a tal proposito auspichiamo che l'intero Consiglio Comunale sappia farsi carico di chiedere un celere intervento di potenziamento di mezzi e uomini per garantire sicurezza, come pure orari prolungati di servizio da parte della Polizia Locale, l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza ed una verifica di quelle già presenti in centro ed in periferia.

FIRMATO

Cardinale Franco

Ciccone Francesco

Lippa Tiziana

Marcucci Stefano Enea Guido

Parisella Luigi

Venditti Salvatore

Vocella Luigi