Oggi alle 18 webinar "le filatrici di Fondi, un segreto svelato"

Oggi 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, l'Associazione Pro Loco Fondi pubblicherà un nuovo webinar gratuito dal titolo: “le filatrici di Fondi, un segreto svelato”

Sul canale YouTube https://youtube.com/channel/UCtgWg3bhi3_e0MHpMyDAtXA e la pagina Facebook della Pro Loco Fondi.

Si parlerà del bellissimo quadro realizzato dal pittore belga Francois Joseph Navez che passò per Fondi durante il suo viaggio in Italia e ne sveleremo i segreti.

Una tela su cui sono impresse scene di vita quotidiana di donne e che nasconde una storia avventurosa di donne forti e determinate. Per raccontare questa storia sarà con noi un'ospite speciale: Angela Pacchiarotti vice presidente dell' Associazione Brigante Antonio Gasbarrone Sonnino LT.

LA FONDI CHE NON TI ASPETTI Una serie imperdibile - Pro Loco Fondi

LA STORIA

GLI ANTICHI MITI

IL TERRITORIO

LE NUOVE SCOPERTE

SANTI E PRODIGI

IL FOLKLORE E LE TRADIZIONI

I PERSONAGGI

OSPITI

Fondi, col suo vasto territorio ricco di meraviglie naturalistiche, ha una storia antichissima da raccontare che nel corso dei secoli si è arricchita di particolari inediti.

Con la Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con la pagina Facebook Misteri Pontini fin sui Monti Aurunci, Ausoni e Lepini

• Viaggiamo in lungo e in largo in tutto il territorio alla scoperta degli antichi miti;

• Vi riveliamo nuove scoperte e curiosità poco note sul patrimonio artistico e archeologico;

• Raccontiamo aneddoti di storia poco conosciuta;

• Il folklore e le antiche tradizioni che affondano radici in tempi remoti ed oscuri, di quando la popolazione, prevalentemente di estrazione contadina, viveva a stretto contatto la natura;

• la vita, i miracoli e i prodigi dei Santi che operarono nella nostra terra;

• I personaggi e i luoghi che furono teatro delle loro vicende.

Una serie di appuntamenti imperdibili, in molti dei quali vi sorprenderemo con ospiti speciali.

Moderati da Gaetano Orticelli e con Stefania Di Benedetto.

Presentato da: L'Angolo del Caffè - Via Madonna delle Grazie a Fondi.