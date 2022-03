Ottimo successo per l'evento "Benvenuta Primavera" di domenica 13 al Tempio di Iside

Grande partecipazione all'evento "Benvenuta primavera" Domenica 13 Marzo, presso l'Area Fitness "Tempio di Iside". La mattinata, interamente dedicata ai più piccoli, ha rappresentato la definitiva restituzione della struttura alla cittadinanza. Dalla vincente collaborazione tra alcune Associazioni locali, la scorsa Domenica l'Area Fitness "Tempio di Iside" in Via Gegni a Fondi è stata la sede di "Benvenuta Primavera", una mattina all'insegna del divertimento, della lettura e di laboratori creativi esclusivamente rivolti ai bambini.

La struttura, gestita dall'A.P.S. il Magazzino Fondi, ha ospitato le artiste Pretta Fiore e Silvia Iacozza, insieme a Cristina Gattamorta, quest'ultima per l'Associazione Culturale "Leggimi Sempre", intrattenendo i bambini con delle letture. Il tutto coordinato da Tina Di Fazio in rappresentanza di Plastic Free e Andrea Patriarca di Fare Verde Fondi.

La risposta della cittadinanza ha lasciato molto soddisfatte le Associazioni promotrici dell'evento: offrire ai più piccoli un'occasione di svago, immersi nella natura e allo stesso tempo con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell'ambiente, è stata sicuramente una scelta vincente, per di più in un momento delicato come questo, in cui ci si avvia ad un lento ritorno alla normalità, dopo due anni in cui stare in compagnia è stato quasi impossibile.

"Benvenuta Primavera" è stata anche l'occasione per far riscoprire alla cittadinanza l'Area Fitness "Tempio di Iside", ampia zona verde a pochi passi dal centro, per molto tempo rimasta chiusa e che si propone ora come location d'eccezione per questo genere di eventi, che sicuramente sono da ripetere in futuro.