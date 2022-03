Sportello di ascolto per adolescenti “T’ ascolto Brò” inaugurato lo scorso sabato

Un volto amico a cui rivolgersi nei momenti di caos, un confidente preparato e distaccato con il quale confrontarsi in caso di dubbi o perplessità, una guida per fare chiarezza nel complesso universo interiore adolescenziale: sarà tutto questo e molto altro “T’ ascolto Brò”, lo sportello attivato dalla Parrocchia di San Francesco e dalla Caritas Diocesana con il patrocinio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. Il punto di ascolto, inaugurato lo scorso sabato 12 marzo presso il chiostro di San Francesco, è dedicato ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni e si avvale di volontari professionisti e qualificati.

Il servizio sarà ufficialmente attivo dal prossimo 18 marzo con un doppio turno settimanale, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, prenotabile tramite WhatsApp, e-mail e canali social.

Si tratta di un servizio di ascolto e consulenza – spiegano i promotori – completamente gratuito ma, allo stesso tempo, professionale e ben strutturato. Ragazzi e adolescenti possono prenotare fino ad un massimo di tre incontri ad esaurimento dei quali, se necessario, il personale dedicato si occuperà di mettere in contatto l’utente con un professionista privato o pubblico del territorio. Ricordiamo che, per accedere al servizio, per i minorenni è necessario un consenso firmato dai genitori; per i maggiorenni, invece, è sufficiente un consenso firmato personalmente.