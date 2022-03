Arriva la Primavera e i primi turisti: apre l'Infopoint nella zona nord della cittÃ 

Con l’arrivo della primavera il Comune di Fondi apre, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Fondi, il punto informativo turistico al bivio di Via San Magno e Provinciale per Lenola.

Fino al 31 maggio 2022 sarà aperto al pubblico tutti i sabato e le domeniche dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Una ubicazione strategica quella dell'Infopoint fondano che già nell'estate scorsa 2021 ha fatto registrare migliaia di presenze.

Situato nella zona nord della città, il chiosco attrezzato si trova a pochi metri della Via Appia, dell'Ospedale San Giovanni di Dio, della vasta area adibita a mercato settimanale e del monumento romano dedicato a Gavio Nauta.

Già nelle prime ore di apertura, avvenuta sabato 19 marzo, diversi i visitatori e i turisti che hanno beneficiato dell'ufficio. Tra questi una coppia di turisti in auto (con bici a seguito) ha chiesto notizie del tratto della via Appia Antica in località Sant'Andrea, ai quali sono state fornite adeguate informazioni in merito.

Per Informazioni h24 e tutti i giorni si potrà sempre usufruire del numero telefonico 3297764644 (anche WhatsApp).