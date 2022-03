VenerdÃ¬ 8 aprile Open Day "Star Bene Lab"

Dopo il successo della presentazione di "Star Bene Lab" presso il Castello Caetani di Fondi, l'associazione Emotional Lab in collaborazione con l'Accademia "On Broadway" di Giovanni Pannozzo vi invitano ad un nuovo appuntamento venerdì 8 Aprile.

L'Open Day sarà caratterizzato in due incontri, il primo dalle 16:00 alle 18:00 per i ragazzi e il secondo dalle 18:00 alle 20:00 per gli adulti, presso l'accademia On Broadway (Centro Valerio - Fondi).

Il laboratorio nasce dall’esigenza di dare delle risposte sul piano emotivo, concrete e adeguate, dai danni e alle alterazioni sociali dovute al lungo periodo pandemico.

L'Associazione, inoltre, mira ad elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. L’obiettivo generale dell’accrescimento del benessere della persona (considerandola nella sua interezza di corpo, mente e spirito) si coniuga con l’intento di migliorare la qualità della vita sotto tutti i punti di vista, con particolare riferimento ai settori di intervento della promozione artistica, culturale, sociale, ricreativa, ludica e sportiva.

Per contatti con la Segreteria Organizzativa: starbenelab@gmail.com - 347.18.28.136