Venerdì 25 Marzo Conferenza organizzata da Fondi Vera “SOS Tutela del Consumatore”

Con i rincari dell’energia, la bolletta sta diventando una spesa sempre più salata per le famiglie. Non per nulla pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’elettricità e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Ma non è l’unico aumento che riguarda le famiglie nell’ultimo periodo, basti pensare al caro carburante. Le utenze dei principali servizi hanno subito adeguamenti che hanno messo e stanno mettendo in seria difficoltà molti concittadini. E tra poche settimane a quelli già noti potrebbero aggiungersi aumenti anche sul fronte del servizio idrico.

Il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera ha deciso di dedicare alla tutela del consumatore la Conferenza in programma Venerdì 25 Marzo, alle ore 18.30, nella Sede di Via Roma 64. Incontro cui parteciperanno l’Avv. Franco Conte, Presidente Provinciale e componente del Consiglio Direttivo della Confconsumatori, e Ammar Mohamed, membro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale Fenapi, Consigliere CdA Patronato Inapi e Direttore Provinciale del Patronato Inapi.

Faranno gli onori di casa gli avvocati Francescopaolo De Arcangelis, anche Presidente di Fondi Vera, e Francesca D’Onofrio. Introdurrà l’incontro il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Per informazioni: info@fondivera.it – 370 15 36 930.