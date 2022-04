Sedicesima vittoria per i rossoblu, Aetna Mascalucia KO

Ampia vittoria per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel pomeriggio di sabato, ha avuto la meglio (38-11) sul fanalino di coda Aetna Mascalucia. Da segnalare il ritorno propizio, dopo oltre un mese di assenza, di Zizzo; ma anche quelli di capitan D’Ettorre, Miceli e Rotunno che permettevano alla formazione rossoblù di avere rotazioni, qualità ed esperienza in tutti i reparti.

Ottimo l’approccio alla gara dei ragazzi di De Santis, che partivano subito forte e si portavano agevolmente sul +5 (5-0 al 5°). Difendendo attentamente e in modo compatto sugli attacchi avversari come aveva chiesto il tecnico fondano alla vigilia, i padroni di casa riuscivano ad allungare sino al +10 (14-4 al 17°). La squadra etnea provava a reagire con lunghi attacchi, ma il ritmo alto, l’intensità e il gioco veloce dei rossoblù davano la possibilità al mister locale di effettuare ampie rotazioni e allungare ulteriormente nel punteggio (21-7 a fine primo tempo).

La seconda frazione di gioco si apriva sempre con l’HC Banca Popolare di Fondi a spingere il piede sull’acceleratore e ad allungare sino al 38-11 finale con tutti gli effettivi che facevano il proprio ingresso in campo. Il pivot rossoblù, Antonio Ciccolella, così a fine gara:

Abbiamo disputato un’ottima gara! In settimana avevamo lavorato duramente per arrivare nel migliore dei modi. L’approccio è stato dei migliori, soprattutto in difesa, dove abbiamo cercato di concedere poco agli avversari. Ora pensiamo alla prossima gara, lavorando sempre sodo per il nostro unico obiettivo.