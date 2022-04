Chiude con una sconfitta casalinga l'HC Fidaleo Fondi

Termina con una sconfitta il campionato dell’HC Fidaleo Fondi: nell’ultima giornata di Serie A2 gir. D, le ragazze di Sally Plavljanic sono state sconfitte 27-35 dalla seconda in classifica Pallamano Aretusa.

Le ragazze di casa scendevano in campo determinate, ma la forza e l’esperienza delle siciliane veniva fuori sin dai primi minuti. Nel giro di 10’, infatti, Giallongo e compagne erano già sul +5 (2-7). Le fondane, a quel punto, provavano a venir fuori, ma se in attacco le cose andavano bene, nella fase difensiva Manzo e compagne non riuscivano a fermare la formazione ospite e il primo tempo si chiudeva sul 10-18.

Nel secondo tempo le ragazze in casacca rossoblù provavano a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma era ormai troppo tardi per una rimonta e il risultato rimaneva invariato sul +8 per le siciliane (27-35).

Le fondane chiudono così al penultimo posto in classifica con 7 punti all’attivo, frutto di tre vittorie (contro Erice, Pdo e Halikada-Gattopardo) e del pareggio esterno di Erice. Un altro anno di esperienza nella serie cadetta si è concluso e questo è il brevissimo commento di mister Plavljanic:

Purtroppo ieri non è andata come speravo: siamo mancate in difesa e su questo aspetto dobbiamo lavorare ancora tanto. Tuttavia sono contenta dei progressi che hanno compiuto tutte le ragazze che ho avuto a disposizione; stanno crescendo tantissimo e sono certa che nei prossimi anni, con altra esperienza e crescita fisica, faremo ottime cose insieme.

HC Fidaleo Fondi - Aretusa 27-35 (P.T. 10-18)

HC Fidaleo Fondi: Manzo 6, Lombardi, Guglielmo 3, Saraca 2, Amicucci 1, Agresti, D’Ambrosio 5, V. Di Fazio 1, C. Zizzo 3, A. Zizzo 5, Cavalli, De Parolis, De Simone, Giardino 1, Faiola, S. Di Fazio. All. Plavljanic.

Aretusa: Strano, Ini 1, Gugliotta 1, Sciurba 6, Faig 7, Spada 4, Romano 7, Giallongo 2, La Ferrera, Lattuca 7. All. Costa.

Arbitri: Formisano-Sarno.