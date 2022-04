I consiglieri Ciccone e Venditti chiedono impegno concreto in merito ai roghi boschivi

Con una nota firmata a quattro mani i Consiglieri Comunali Francesco Ciccone e Salvatore Venditti hanno chiesto nei giorni scorsi un impegno concreto ed immediato da parte dell’Amministrazione Comunale sul fronte della prevenzione dei roghi boschivi, per evitare di arrivare impreparati a quella che è ribattezzata dagli addetti ai lavori come “la stagione degli incendi”.

La missiva indirizzata al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente ed al Presidente della specifica Commissione Consiliare, contiene una serie di proposte precise: la convocazione di una riunione straordinaria per coinvolgere Forze dell’Ordine, Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Falchi di Pronto Intervento, Associazioni Ambientaliste e di Volontariato, Comitati di quartiere e contrade per predisporre azioni di prevenzione ed avvistamento sul territorio; l’istituzione di un Coordinamento per ricercare la collaborazione di tutti i soggetti interessati e potenziare le attività di controllo della Piana di Fondi; la creazione di una task force che possa monitorare campagne e boschi, presidiare il comprensorio; la richiesta di potenziamento della locale Stazione dei Carabinieri Forestali, indispensabili anche per il contrasto ad ogni genere di reato ambientale; l’individuazione di una sede in Città per i Vigili del Fuoco; la predisposizione e sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra le Istituzioni, le Associazioni e tutte le organizzazioni interessate per creare una rete di attività antincendio.