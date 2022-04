Giornata della Terra: momenti di riflessione con gli studenti della città

Anche quest’anno il Comune di Fondi ha deciso di celebrare la giornata della Terra assieme agli studenti della città condividendo con loro momenti di riflessione e buoni propositi per rendere il nostro pianeta sempre più green.

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo” hanno scritto, citando Gandhi, i ragazzi del centro diurno “L’Allegra Brigata”. Questi ultimi hanno avuto un ruolo fondamentale in quanto, come lo scorso anno, hanno realizzato la speciale urna che il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro hanno portato in ogni scuola affinché gli studenti potessero imbucare disegni, lavori creativi, poesie, riflessioni, ricerche e propositi.

Nel corso della prossima settimana i vari istituti avranno anche la possibilità di inviare video ed elaboratori digitali. I lavori saranno poi estratti e pubblicati uno al giorno sui canali social del Comune di Fondi in quanto la Terra, come hanno ricordato bambini e ragazzi, va celebrata e protetta non solo il 22 aprile ma tutti i giorni dell’anno!