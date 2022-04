Per il primo maggio i rossoblu saranno in trasferta in Sicilia

Straordinari per l’HC Banca Popolare di Fondi che scende in campo anche il 1° maggio: in occasione della penultima giornata della regular season, i rossoblù saranno ospiti del Darwin Tecnologies Mascalucia.

La formazione siciliana è formata da un buon gruppo e alcune individualità che si sono messe in evidenza nel corso di questa stagione, su tutti i terzini Consoli e Giuffrida, l’esperto pivot Barbagallo, l’ala Cardaci e l'estro di alcuni giovani molto interessanti.

I fondani, dal canto loro, hanno archiviato prima la certezza della partecipazione alle Finals Promozione e poi il primo posto matematico. Mister De Santis e tutto lo staff rossoblù, tuttavia, vogliono finire al meglio il girone con le due partite che mancano, concentrandosi nel frattempo ad un lavoro atletico e tecnico-tattico per arrivare all’evento di Chieti nelle migliori condizioni possibili. Per la gara di domenica il tecnico fondano dovrebbe recuperare il portiere Garcia, mentre dovrà fare a meno di capitan D’Ettorre e Zizzo.

L’obiettivo play-off è ormai raggiunto e anche il primo posto è stato consolidato - dichiara l’ala fondana De Luca alla vigilia della gara -. Adesso rimangono due partite che cercheremo di giocarle al massimo in vista dei playoff. Domenica ci aspetta un trasferta che non dobbiamo approcciare in modo sbagliato e sopratutto cercare di imporre il nostro gioco.

La gara tra Darwin Tecnologies Mascalucia e HC Banca Popolare di Fondi, che si terrà domenica 1° maggio alle 18:30 presso la Palestra di via Wagner di Mascalucia, sarà arbitrata dalla coppia Sardisco-Venturella.