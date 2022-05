L'HC Banca Popolare di Fondi torna dalla trasferta in Sicilia con una larga vittoria

Ci si poteva aspettare un 1° maggio di vacanza da parte dei rossoblù, che arrivavano a Mascalucia a giochi fatti e con il primo posto assicurato. Tuttavia, gli uomini in casacca bianca scendevano in campo con grande determinazione e portavano a casa la vittoria (24-49) e altri due punti in classifica.

Sin dalle prime battute di gioco si notava il carattere con cui erano scesi in campo i ragazzi di mister De Santis: dopo 5’ di gioco, infatti, il tabellone segnava già il punteggio di 1-6. Con il passare dei minuti l’estremo difensore fondano Antogiovanni continuava a dirigere egregiamente la propria difesa e l’HC Banca Popolare di Fondi allungava ulteriormente, sino al 12-23 di fine primo tempo.

Difesa e gioco veloce continuava ad essere il leitmotiv anche della seconda parte di gara: Garcia e compagni continuavano a premere sull’acceleratore e, grazie anche alle ampie rotazioni, chiudevano con un roboante 49 gol fatti.

Una partita mai in discussione, di fatto, con un ottimo approccio, un’ottima fase difensiva e la condizione fisica che sta crescendo dopo i carichi di lavoro svolti nella settimana prima della gara di Mascalucia. Questo il commento dell’estremo difensore rossoblù Pierpaolo Antogiovanni: “Abbiamo disputato un'ottima gara! In settimana abbiamo lavorato duramente per prepararci al meglio e continueremo a farlo per approcciare bene l’ultima partita di campionato ed arrivare nella miglior forma possibile alle Finals Promozione”.

Darwin Tecnologies Mascalucia-HC Banca Popolare di Fondi 24-49 (P.T. 12-23)

D.T. Mascalucia: Di Mauro, Campione, D. Consoli 4, Costanzo 2, Mergiotti, A. Consoli 1, Giuffrida 7, Cardella, Pradas Murcia, Cardaci 3, Portaro 1, Barbagallo 5, Leonardi 1, Villani, Santonocito, Grillo. All. Fiumicelli.

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 5, Miceli 5, Vanoli 6, Antogiovanni, Canete 15, Garcia, Wolf 10, De Luca 3, Livoli 3, Speranza, Morreale 1, Dieguez 1. All. De Santis.

Arbitri: Sardisco-Venturella.