Un altro defibrillatore nel centro storico e corsi per formare commercianti e residenti

Prosegue l’impegno dell’amministrazione volto a rendere Fondi una città sempre più cardioprotetta. Dopo l’installazione di un defibrillatore in Piazza Unità d’Italia, un altro dispositivo sarà posizionato tra via Roma e Corso Appio Claudio. Pur trattandosi di una tecnologia semiautomatica, in caso di emergenza, un tipo di formazione specifica può risultare fondamentale per salvare vite umane. Proprio per questo motivo i Servizi Sociali del Comune di Fondi stanno promuovendo e finanziando una serie di corsi di formazione. In occasione della prima data, già fissata per il 23 maggio, è stata data la priorità di prenotazione ai residenti e ai commercianti del centro storico. Sono loro, del resto, che trascorrono la maggior parte del loro tempo nei pressi del defibrillatore e che, in caso di emergenza, hanno maggiore probabilità di trovarsi, come si suol dire, “nel posto giusto al momento giusto”.

Il nuovo dispositivo sarà posizionato, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Associazione “Onorato II Caetani”, nel tratto in cui il Corso Appio Claudio confluisce in via Roma.

Il progetto, fortemente voluto dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e seguito dall’assessore Sonia Notarberardino, è promosso in collaborazione con la Croce Rossa di Fondi e con l’associazione “Ars et Vis”. Quest’ultima da diversi anni sta infatti promuovendo il progetto “Fondi nel Cuore”, volto a promuovere la cardioprotezione della città con raccolte fondi, acquisto di defibrillatori, attività di sensibilizzazione e formazione.

I corsi, il cui costo è a carico dell’Ente, si terranno presso il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”, dalle 8:00 alle 14:00.

Per prenotarsi è possibile contattare i numeri dei due referenti:

referente Bruno Esposito 392-2152292

referente Danilo Salvatori 335-6624934.

Il corso prevede, complessivamente, un’ora di teoria e ben 5 di pratica.

Al termine della giornata i partecipanti saranno perfettamente in grado di utilizzare un defibrillatore e riceveranno un attestato di abilitazione della validità di due anni. Ulteriori date saranno comunicate nei prossimi giorni.