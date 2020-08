Maxi incendio tra Fondi e Monte San Biagio: distrutta una casetta di campagna

Maxi incendio nel pomeriggio di oggi a Fondi. Completamente distrutta una casetta di campagna, al confine con il comune di Monte San Biagio. Tempestivo l'intervento di vigili del fuoco e Falchi di Pronto Intervento che hanno lavorato con un totale di 5 mezzi.

Non è chiaro se le fiamme sino partite dalle sterpaglie per poi intaccare la struttura oppure se sia accaduto il contrario.

Completamente incenerita l'abitazione nella quale vi erano anche diversi elettrodomestici. Tratti in salvo gli animali: cani, gatti e alcune galline.