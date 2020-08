spendiafondi: nuova campagna di Fondi Vera per aiutare l'economia locale

Ripartire dal Commercio non è impossibile. A patto di crederci davvero, in primis a livello istituzionale. Sono passati tre mesi da quando Fondi Vera lanciò l'iniziativa #SPENDIAFONDI, per rianimare il Centro Storico e l’intera rete commerciale cittadina, per stimolare i consumatori a spendere nei negozi della propria Città. Una sorta di “Compra a km 0”. Una filosofia di acquisto che può salvare le attività commerciali locali. E dagli incontri avuti nelle scorse settimane con le associazioni di categoria è emersa l'assoluta indifferenza dell'attuale Amministrazione Comunale sul tema.

L'invito di Fondi Vera:

"Ne parleremo domani, Lunedì 17 Agosto, alle ore 20, nella Sede di Via Roma 64, alla presenza del nostro Candidato Sindaco Francesco Ciccone. Il nostro contributo può essere fondamentale per la ripresa economica della Città. Per questo motivo torniamo ad invitare i Cittadini a spendere nelle botteghe di quartiere, nel negozietto all’angolo, da chi è pronto ad accoglierci col sorriso. Non solo ora, ma durante tutto l'anno. Fondi può ripartire dal Commercio, noi ne siamo convinti".

