Alessia Pecchia campionessa Italiana "solo Latin Style"

Lo scorso 13 luglio, presso la Fiera di Rimini, si è svolto il Campionato italiano di categoria FIDS (federazione italiana danza sportiva).

Alessia Pecchia si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana solo Latin Style ov. 17 cl A. posizionandosi al primo posto in tutti e cinque gli stili di ballo: samba, cha cha, rumba, paso doble e jive.

Una vittoria meritatissima, Alessia ha entusiasmato il pubblico con il suo ballo, dinamico e coinvolgente. Per lei non ci sarà molto riposo estivo dato che, a fine agosto, sarà in Polonia per disputare il campionato Europeo.

A lei vanno le nostre più care congratulazioni e un grande in bocca al lupo.