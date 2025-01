10 medaglie in due tornei per i ragazzi del maestro Arduini

Nel fine settimana del 25 e 26 Gennaio, si è tenuto, presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano (Napoli), Il Dicearchia Taekwondo Open per le categorie Beginners, Children, Kids e Cadetti. Naturalmente non poteva mancare la presenza della palestra A.S.D. Taekwondo Arduini del maestro Simone Arduini.

Nella giornata di sabato ben 5 medaglie hanno contraddistinto le gare dei ragazzi fondani con 3 ori con Ilary Di Manno, Nathan Menza e Gabriele Macaro; un argento con Matteo Speranza, un bronzo con Francesco Celentano.

Nella giornata di domenica invece bottino di 3 medaglie con 2 ori, uno di Fabiana Di Manno e l'altro di Vittoria Mallegni; la terza medaglia è stata un argento vinta da Biagio Letini,

La settimana precedente, in un'altra gara, il Trofeo Volumnia Energy Interregionale Umbria a Perugia del 19 Gennaio, per le categorie Beginners, Children e Kids, oro per Samuele Dicembre e bronzo per Davide Arduini,

Due weekend di soddisfazioni con medaglie importanti tra le quali conferme e nuove vittorie. Il tutto arricchisce sempre di più la bacheca personale e di squadra, ma soprattutto sono state gare che hanno arricchito il bagaglio di esperienza nei ragazzi.

Complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato ad entrambe le gare e al maestro Simone che li prepara al meglio in ogni occasione.