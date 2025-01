Domenica 26 cento volontari a Capratica insieme a Fare Verde per "Il Mare d'Inverno"

Anche quest'anno siete stati in tanti a raccogliere il nostro invito. Siamo felici, felicissimi del risultato raggiunto, delle tante adesioni, del mare di bambini in prima linea, di questa ennesima dimostrazione d'amore per il territorio. Anche con il vento freddo. Non riesco ad aggiungere altro, se non che sono fiera ed orgogliosa del Gruppo di Fare Verde Ets-Odv e di tutte le splendide realtà che hanno collaborato a questa giornata memorabile. Uniamo sempre più spesso le nostre energie. Per questa Città, per questo posto incantevole che ha però bisogno delle nostre attenzioni. Noi siamo pronti a farlo ancora. Voi siete pronti a rifarlo? - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Fare Verde attraverso i social al termine de "Il Mare d'Inverno".

Domenica 26 Gennaio i Volontari di Fare Verde sono stati protagonisti insieme a tante Associazioni e tanti Cittadini lungo il litorale fondano, in Località Capratica: "Circa cento in totale i partecipanti, un bottino di 45 sacchi in cui abbiamo raccolto davvero di tutto, cercando il più possibile di differenziare ciò che spiaggia e duna ci hanno restituito. 23 sacchi di plastica, una quindicina di polistirolo, e poi vetro, materiali ferrosi, flaconi di detersivo, gli immancabili cotton fioc, gonfiabili e giochi da spiaggia rotti e abbandonati, ma anche siringhe e carcasse di animali, per la cui presenza sono state subito allertate le autorità competenti" il report fornito da Fare Verde.

"Il Mare d'Inverno" ha registrato quest'anno la partecipazione della Regione Lazio e ha goduto del Patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune di Fondi, Consiglio Nazionale Giovani, Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Riviera Di Ulisse e Parco Naturale dei Monti Aurunci. Un'iniziativa che è stata concretamente sostenuta da tante altre realtà del territorio: Associazione Pro-Capratica, Casa della Cultura, Fotografichementi, Rotaract Club Terre Di Circe Zona Lazio, ACLI Provinciali di Latina, Asd Cicloamatori Fondi, Gruppo Scout Fondi 2 "Karol Wojtyla", Associazione Nadyr Donne contro la violenza, Sentieri di Pan, LinfaViva, Visit Lazio, Plastic Free. Media Partner è stata l'emittente Radio Show Italia 103e5.

Quella dell'ultima Domenica di Gennaio è da tanti anni un'operazione che coinvolge le spiagge di tutta Italia con l'obiettivo di ricordare a tutti, Istituzioni comprese, che l'inquinamento dei litorali è un problema da affrontare dodici mesi all'anno e non solo durante l'Estate. Il monitoraggio delle più diffuse forme di inquinamento, dal quale si rileva che la plastica è il materiale più inquinante presente nelle nostre coste, è fondamentale: i dati, infatti, saranno utilizzati per sensibilizzare le autorità ed ogni altro organo competente in materia, sulla necessità di attuare una politica sempre più efficace per la riduzione a monte dei rifiuti.

Per informazioni: fareverdefondi@gmail.com - 347 31 61 521.

Fotografie di Vincenzo Bucci e Associazione Fotografichementi.