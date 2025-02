La Taekwondo Arduini torna con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo dagli Interregionali Lombardia 2025 Insubria Cup

Nell'ultimo fine settimana, precisamente nei giorni 22 e 23 febbraio 2025, si è tenuto l' Insubria Cup 2025 di Taekwondo, a Busto Arsizio ( Varese) in Lombardia, una delle gare più importanti in Italia con più di 1000 partecipanti, seconda solo ai Campionati italiani.

Non poteva mancare la presenza degli atleti dell' A.S.D Taekwondo Arduini che nella lunga trasferta in terra lombarda, torna a Fondi con grandi soddisfazioni per i partecipanti e per il maestro Simone con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. Andiamo nello specifico:

oro per Fimiani Melissa nella categoria juniores cinture nere -49kg; prima volta per lei in questa categoria di peso;

oro per Vittoria Mallegni nella categoria Kids -33kg;

argento per Stefano Di Benedetto nella categoria cinture nere -51kg;

bronzo per Samuele Dicembre nella categoria Kids -30kg.

Complimenti ai ragazzi e al maestro Simone che in alcune dichiarazioni post gara ha affermato:

Sono contentissimo per i ragazzi e per le medaglie, ma sono anche soddisfatto per lo spirito che hanno messo salendo sul quadrato. Mentalità giusta che fa ben sperare per il futuro. Grazie a tutti soprattutto a chi ci segue più da vicino. Stefano e Melissa si ritroveranno in gara il giorno 8 marzo in Puglia. Per tutti gli altri, anche i più piccoli, appuntamento il 30 marzo a Civitavecchia.

Che dire, Continuate così!