I sindaci di Sperlonga e Campodimele replicano a Maschietto sul Distretto LT4: No a Scelte Imposte, Sì al Confronto Democratico

Le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto in merito all'incontro svoltosi a Sperlonga il 21 febbraio, definendolo "inutile e anacronistico", appaiono offensive e inaccettabili nei confronti degli amministratori locali che, democraticamente eletti dai cittadini, hanno il diritto e il dovere di confrontarsi su questioni fondamentali per il futuro delle proprie comunità.

Forse il Sindaco di Fondi non è molto abituato al dibattito libero e democratico, visto che le scelte vengono presentate come un “Editto romano”. Inoltre,è stato volutamente omesso ogni riferimento all’inserimento nell’ordine del giorno del 27 febbraio del Comitato Istituzionale riguardante la discussione sullo statuto dell’Unione dei Comuni, in quanto tale inserimento è avvenuto esclusivamente a seguito di un intervento, rappresentato da una formale diffida a firma del Sindaco Cusani e del Sindaco Grossi, inoltrata alla Prefettura e alla Regione Lazio.". Tale intervento ha imposto, di fatto, l’inclusione del punto all’ordine del giorno, forzando una discussione che altrimenti sarebbe stata ancora una volta rimandata. È fondamentale sottolineare che, per evitare un inutile e mediatico botta e risposta, è preferibile trattare queste tematiche in modo costruttivo e con la serietà che merita, piuttosto che lasciarsi travolgere da polemiche sterili.

È opportuno sottolineare che l’incontro in questione ha visto la partecipazione di amministratori locali e rappresentanti istituzionali che, con spirito di servizio, hanno esposto le proprie valutazioni e perplessità sulla scelta della forma consortile, ritenendo che l’Unione dei Comuni rappresenti una soluzione più vantaggiosa e maggiormente inclusiva. Questo non significa mettere in discussione la volontà unanime di cambiare questa forma di convenzione, ma piuttosto esercitare un legittimo diritto di valutazione e approfondimento, considerando l’impatto che tale decisione avrà sulla gestione dei servizi. La situazione attuale sta portando il distretto verso un inefficace disordine, e quindi è necessario un riesame attento per evitare ulteriori complicazioni. Se vi sono posizioni divergenti, queste vanno affrontate con rispetto e con argomentazioni di merito, non liquidate come meri ostacoli burocratici.

È davvero preoccupante che si tenti di delegittimare un'iniziativa istituzionale, organizzata per discutere il miglior assetto possibile per la gestione dei servizi socio-sanitari, relegando il dibattito ad una mera formalità da svolgersi esclusivamente nell’ambito del Comitato dei Sindaci. Sottolineiamo, nuovamente, che la scelta sarà fatta dai Consigli Comunali, e non dai Sindaci e/o tantomeno dal Comitato Istituzionale.

Questo atteggiamento di censura, adottato dal comune di Fondi, appare alquanto insolito e sarà necessario fare chiarezza.

Il tentativo di ridurre la discussione a una questione di numeri di adesione e di una maggioranza, monolitica e precostituita, rischia di impoverire il dibattito e di compromettere la ricerca della soluzione migliore per l’intero territorio. La scelta così forzata verso il consorzio, piuttosto che un’opzione realmente inclusiva, rischia di diventare un utilizzo strumentale delle risorse e delle dinamiche locali, anziché un vero e proprio potenziamento del territorio e della gestione condivisa dei servizi.

Non permetteremo che scelte così importanti vengano prese senza la dovuta informazione, contrastando con ogni mezzo questo atteggiamento di silenziamento e mancanza di trasparenza.