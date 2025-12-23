1 Oro e 1 Bronzo per la Taekwondo Arduini ai Campionati Italiani a Jesolo

Si sono svolti nel fine settimana i Campionati Italiani Master e Under 21 di Taekwondo WT, prestigioso appuntamento nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Presente alla manifestazione anche lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, che ha ottenuto risultati di grande rilievo.

Straordinaria la prestazione del Maestro Simone Arduini, che in veste di atleta ha conquistato la medaglia dâ€™oro nella categoria Master 2 -68 kg, dimostrando ancora una volta altissimo livello tecnico, esperienza e determinazione.

Ottimo risultato anche per Melissa Fimiani, che ha centrato la medaglia di bronzo nella categoria Under 21 -46 kg, confermandosi tra le migliori atlete a livello nazionale.

Grande la soddisfazione per il maestro e la sua palestra, orgogliosi dei risultati ottenuti e di aver rappresentato con impegno e passione i colori della propria cittÃ in una competizione di rilevanza nazionale.