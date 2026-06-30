Medaglia d'Argento ai San Marino Open 2026 per Samuele Dicembre della A.S.D. Taekwondo Arduini

Il 27 e 28 giugno 2026 si Ã¨ tinto di prestigio per i colori dell'A.S.D. Taekwondo Arduini. In occasione del prestigioso San Marino Open 2026, l'atleta Samuele Dicembre ha conquistato una meritatissima medaglia d'argento.
Medaglia che rappresenta un traguardo significativo per il percorso sportivo di Dicembre e un motivo di grande orgoglio per tutta la societÃ , che guarda con rinnovato entusiasmo ai prossimi impegni agonistici.
Congratulazioni a Samuele Dicembre e al Maestro Simone Arduini per questo prestigioso successo sportivo.