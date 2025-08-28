Partecipa a FondiNotizie.net

Lettera ai cittadini fondani e a chi ci governa

Una Voce contro il Muro

Territorio
Lettera aperta ai cittadini di Fondi e a chi ci governa

A chi vive qui,  
a chi decide per noi,  
a chi ha dimenticato di ascoltare.

Mi chiamo Cinzia, e questa Ã¨ la mia voce.  Non grido, non accuso, non odio.  Scrivo per raccontare. PerchÃ© dietro ogni silenzio câ€™Ã¨ una storia. E dietro ogni storia, câ€™Ã¨ una persona.

Fondi Ã¨ la mia cittÃ . Ãˆ la cittÃ  di chi Ã¨ nato qui, di chi ha cresciuto figli, di chi ha lavorato, pagato, sperato. Ma oggi, chi Ã¨ nato qui si sente *ospite nella propria casa. Le case popolari vengono assegnate quasi esclusivamente a chi arriva da fuori, mentre chi ha radici profonde viene ignorato. E non Ã¨ rabbia quella che sentiamo. Ãˆ dolore. Ãˆ invisibilitÃ . Non voglio dividere. Non voglio togliere a nessuno.

Voglio solo che chi ha costruito questa cittÃ  non venga lasciato senza un tetto, senza risposte, senza dignitÃ . Questa battaglia non Ã¨ solo mia.  Da quando ho chiesto perchÃ© i soldi pubblici giacciono inutilizzati nei magazzini comunali, ho iniziato a ricevere silenzi, porte chiuse, e infine ritorsioni.

Lo sfratto, la negazione della casa popolare, tutto questo non Ã¨ casuale. Ãˆ una risposta a chi ha osato chiedere trasparenza. Ma io non mi fermo. PerchÃ© quello che chiedo non Ã¨ solo per me. Ãˆ per ogni cittadino che ha diritto a sapere come vengono usati i fondi pubblici.  

Ãˆ per ogni famiglia che aspetta una casa.  
Ãˆ per chi lavora, paga le tasse, e viene ignorato.

Non esiste il bene assoluto, nÃ© il male assoluto. Esistono scelte. E ogni scelta ha conseguenze.  Chi amministra ha il dovere di guardare tutti, non solo chi porta punteggio. Ha il dovere di riconoscere chi ha fatto di Fondi la cittÃ  che Ã¨ oggi.

Questa lettera Ã¨ un invito.  
A riflettere.  
A rivedere.  
A restituire.

PerchÃ© Fondi non Ã¨ solo un luogo. Ãˆ una comunitÃ . E una comunitÃ  si difende insieme, non lasciando indietro chi ha sempre fatto la sua parte. Presto sarÃ² davanti al Comune.  Non per urlare. Ma per chiedere veritÃ , trasparenza, rispetto. PerchÃ© anche chi Ã¨ stato dimenticato ha diritto di essere ascoltato.

Appello ai cittadini

Se stai leggendo queste parole e pensi che non ti riguardino, ti chiedo solo una cosa: immagina se fosse tua madre, tuo figlio, tuo fratello a vivere questa ingiustizia. 

Non serve essere dâ€™accordo su tutto. Serve solo riconoscere il dolore degli altri. PerchÃ© anche il cuore piÃ¹ duro, se ascolta davvero, sa distinguere ciÃ² che Ã¨ giusto da ciÃ² che Ã¨ comodo.  

E Fondi ha bisogno di cuori coraggiosi, non di occhi chiusi.  Se senti che qualcosa non torna, non voltarti dallâ€™altra parte

Condividi, partecipa, chiedi. PerchÃ© il cambiamento non arriva da chi grida piÃ¹ forte, ma da chi sceglie di non restare in silenzio.

Per chi non ha piÃ¹ voce, io parlo.

Cinzia

