Per il PD la nuova offerta formativa del "Gobetti-De Libero" è quello che serve alla nostra città e al nostro territorio

Il Partito Democratico di Fondi accoglie con grande favore l'iniziativa dell’IIS “Gobetti-De Libero”, che ancora una volta dimostra di essere un’eccellenza nel panorama scolastico, capace di innovare e anticipare le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

La recente autorizzazione per il nuovo corso quadriennale tecnico-economico AFM Sistemi Informativi Aziendali rappresenta un passo fondamentale verso una formazione che coniuga tradizione e innovazione, dimostrando che scuola e impresa, se ben calibrate e gestite, possono coesistere in modo virtuoso e portare grandi benefici al territorio.

Questa nuova offerta formativa, che partirà dall’anno scolastico 2025/2026, introduce un approccio innovativo e allineato ai modelli educativi europei, integrando competenze tecnologiche avanzate, discipline innovative come Matematica applicata ai Big Data, Cloud Computing e Informatica avanzata, e certificazioni di alto livello come EIPASS. Elementi

come le lezioni in lingua straniera con metodologia CLIL e le collaborazioni con aziende e istituzioni qualificano ulteriormente questo progetto, rendendolo un modello di riferimento per il nostro sistema educativo.

L’obiettivo dichiarato di rispondere alle esigenze di Industry 4.0 e 5.0 è una visione lungimirante che mette al centro l’innovazione e lo sviluppo, elementi imprescindibili per costruire un futuro sostenibile e competitivo per la nostra comunità. La filiera formativa integrata 4+2, che vede la collaborazione con ITS Lazio Digital di Roma e realtà produttive di rilievo, rappresenta un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando i talenti dei giovani e garantendo loro prospettive solide e reali.

Come Partito Democratico, crediamo fermamente che investire nella formazione sia la chiave per affrontare le sfide del presente e del futuro. Iniziative come questa dimostrano che, attraverso una sinergia tra istituzioni scolastiche, imprese e territorio, è possibile costruire un sistema educativo capace di dare risposte alle trasformazioni e di formare cittadini consapevoli e competenti - sostiene Francesco Antonio Grilli neo-Respondabile PD Scuola e Cultura.

Un plauso va al dirigente scolastico, professoressa Tina Abbate, e a tutto il corpo docente dell’IIS “Gobetti-De Libero” per il coraggio e la determinazione con cui hanno portato avanti questo progetto innovativo. Siamo certi che questa iniziativa rappresenterà un valore aggiunto non solo per gli studenti, ma anche per l’intera comunità di Fondi e del comprensorio - afferma il Segretario Lorenzo Cervi.

Tutta la politica deve sostenere e promuovere politiche che valorizzino l’istruzione e l’innovazione come pilastri fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio.