Nuova raccolta poetica per il poeta fondano Vinicio Salvatore Di Crescenzo

Giunto alla sua undicesima pubblicazione tra poesia e narrativa l'autore, originario di Fondi, torna a parlare di poesia, e lo fa con una raccolta poetica dal gradevole sapore ma allo stesso tempo anche amaro. L'argomento è uno di quelli che scottano: l'amore. Una quarantina di poesie che cercano di penetrare un mondo - quello dell'amore di coppia per intenderci - dove nulla è scontato e dove tutto può accadere in virtù della sua potenza, della sua età e soprattutto della sua forza all'interno della coscienza.

Di Crescenzo, prova a fornire un’ampia panoramica su quelle che possono essere le condizioni emozionali alle quali va incontro chi si imbatte nell’amore, e cosa provoca quest’ultimo a livello mentale e spirituale nella vita di tutti i giorni.

Amori vissuti, amori perduti, amori evitati, amori esplosi all’improvviso o rimasti solo un’illusione. Un ventaglio di circostanze alle quali connotare uno stato d’animo, una risposta emotiva o una spiegazione oggettiva.

Qualsiasi fase nel corso del suo esistere, afferma, suscita da sempre sentimenti contrapposti e chiama in causa ogni tipo di reazione spesso inconciliabile con la ragione. Saperlo vivere con gioia è il primo obiettivo da centrare: pur se negli addii più amari o in un prezioso indissolubile legame. E non importa analizzare se nel corso del suo ciclo abbia reso l’anima gioiosa o causato malessere nel cuore dacché, come a ragione Eraclito cantava, panta rei (tutto scorre). Piuttosto, importa sperimentarlo come mero evento purificatore; come improvviso abbaglio che innesca passioni e sentimenti mentre tutto il resto è pura distorsione soggettiva.

Ed è questo il messaggio che l’autore, attraverso “Un paio d’anime”, intende consegnare ai suoi lettori pur analizzando il tema da diverse angolazioni.

Link di riferimento:

Sito autore: viniciosalvatoredicrescenzo.com

Trailer teaser: