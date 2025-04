Monte San Biagio: poco meno di 200 bikers all'XCO dei Briganti

Bellissima edizione per l’XCO dei Briganti che a Monte San Biagio (LT) ha portato avanti il circuito XCO Lazio Cup. La seconda tappa della challenge, allestita sui sentieri pontini di Vallemarina attraverso un percorso di 4 km per 120 metri di dislivello, ha visto ben 184 biker impiegati nelle varie categorie con una straordinaria presenza giovanile, data anche dal richiamo della Top Class regionale.

Nella batteria principale, che coinvolgeva le categorie assolute e quelle amatoriali da EliteMaster a M4, prima piazza per Filippo Proietti Cesarini in 1h29’02” davanti a Simone Vari a 3’12”, entrambi del Race Mountain-Gm Sport Folcarelli. Terza posizione per Daniele Cavese (Ventitre Bike Team), corridore della categoria M2 a 4’01”. Fra le donne autentico assolo della stella della squadra organizzatrice, l’Happy Bike, ossia Greta Recchia che è stata l’unica a completare i 5 giri in 1h14’22”.

Questi i vincitori delle altre categorie: Davide Luciani (Tirreno Bike Cicli Fatato/G6M), Alessandro Tramontini (Village Bike/ES1), Andrea Dato (Village Bike/ES2), Fabiano Fasciolo (Tirreno Bike Cicli Fatato/AL1), Nicolò Polletti (Reate Cycling Team/AL2), Marcus Daniel Cornea (Mtb Fiano Romano/JU), Christian Savo (Castelli Romani Cycling/JMT), Damiano Olivieri (Race Mountain-Gm Sport Folcarelli/ELMT), Luca Pistolesi (Team Bike Palombara Sabina/M1), Alessio Cellini (CTM Cycling Team/M3), Michele De Santis (Ciociaria Bike/M4), Massimo Folcarelli (Race Mountain-Gm Sport Folcarelli/M5), Pasquale Russo (Fans Bike/M6), Angelo Santi (Bike Plus Volata/M7), Antonio Mantua (Full Gas Bike Team/M8). Le categorie femminili: Martina Di Meo (Castelli Romani Cycling/G6F), Giorgia Fiorani (Village Bike/ED1), Chiara Massai (Tirreno Bike Cicli Fatato/ED2), Giulia Morfino (Village Bike/DA1), Giulia Botti (Rocca di Papa Bike/DA2), Emanuela Frattaroli (Race Mountain-Gm Sport Folcarelli/W4).

Per l’Happy Bike una domenica davvero festosa e riuscita, a conferma del grande richiamo che la challenge riscuote fra i vari biker della regione e già si staglia all’orizzonte la terza tappa del circuito, che coinciderà con il campionato regionale di cross country a Soriano nel Cimino (VT) il prossimo 277 aprile.