Premiato Francesco Massarella campione europeo di body building

Sotto la maglietta e il fisico smilzo nasconde unâ€™armatura di muscoli dâ€™acciaio e la sua agenda, tra il corso di studi in ingegneria elettronica, gli allenamenti, le gare e il lavoro, Ã¨ sempre satura: la storia di Francesco Massarella, 23enne di Fondi, ha particolarmente colpito il sindaco Beniamino Maschietto che, negli ultimi cinque anni, nel progetto di valorizzazione e premiazione dei talenti locali, ha avuto modo di far conoscere alla collettivitÃ un esercito di giovani che stanno dando lustro alla CittÃ di Fondi.

Francesco Massarella Ã¨ andato oltre: da Bratislava ha infatti fatto riecheggiare il buon nome della cittÃ in tutto il vecchio continente diventando campione europeo di body building under 24.

Il titolo Ã¨ arrivato la scorsa settimana nellâ€™ambito del campionato INBA PNBA di Samorin che si Ã¨ svolto il 17 e 18 ottobre a coronamento di un periodo di allenamenti estenuanti e di un percorso iniziato oltre cinque anni fa.

A sostenere Francesco il suo coach Matteo Campobasso, fondatore della Mtraining, tra i primi ad intravedere nel suo allievo testa, spirito, fisico e talento di un campione.

Questa mattina il sindaco Beniamino Maschietto e lâ€™assessore allo Sport, assieme allâ€™assessore Claudio Spagnardi e al consigliere Fabio Iannone, li hanno incontrati entrambi e hanno consegnato al campione dâ€™Europa una targa simbolica, portando anche i saluti del presidente della commissione Sport Cristian Peppe.

Nel ringraziare gli amministratori per il premio simbolico ricevuto, Francesco Massarella ha raccontato di essere impegnato in una nuova sessione di allenamenti in vista dei mondiali di Las Vegas dove risulta automaticamente qualificato con il titolo europeo.