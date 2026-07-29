La Rassegna "vivilappia", dedicata alla via Appia e il fascino della Regina Viarum incanta la tutta la piana

Da due anni, da quel 27 Luglio 2024, il sito seriale "Via Appia. Regina Viarum" è stato ufficialmente iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, diventando il 60° sito italiano riconosciuto. Non potevamo, come Associazione del territorio, celebrare questa ricorrenza e promuovere un nuovo appuntamento di memoria condivisa, promozione, diffusione culturale e valorizzazione. Il Quadrato Fondi chiude con estrema soddisfazione la Rassegna dedicata alla Via Appia, la prima e più importante delle grandi strade costruite dai Romani il cui tratto tra Fondi e Itri attraversa le spettacolari Gole di Sant'Andrea, tenutasi tra Domenica 26 e Lunedì 27 Luglio.

"Funn è ju paes chiù bej d ju munn". Parole e musica di Gian Luca Campagna. Proprio come il Capitolo del suo Libro "Le emozioni della Via Appia" dedicato al viaggio lungo le tredici Città della Provincia attraversate dalla Regina Viarum. Un racconto, il suo, che ha conquistato la platea intervenuta nella splendida location del Chiostro di San Domenico per la seconda e ultima serata di “vivilappia” nel secondo anniversario della data in cui l'Appia Antica è stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO.

Moderato da Francesco Ciccone, l'appuntamento è stato aperto dai saluti di Alessio Loborgo a nome dell'Associazione Il Quadrato Fondi. Sono intervenuti Jessica Di Trocchio, Consigliere dell’Amministrazione Provinciale di Latina, ed il Consigliere Comunale Stefano Di Pietro, il Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Ermenio Corina, l'Avvocato Arturo Salerni di Atletico Diritti e l'Avvocato Francescopaolo De Arcangelis per il Fondi Cricket Club - Atletico Diritti. In chiusura anche la testimonianza di Milena Trani, Presidente dell'Associazione Ambientalista Fare Verde Fondi. Ringraziamo il numeroso pubblico, il Caseificio Porta Roma per la degustazione finale, l'Ente Parco per l'ospitalità e quanti hanno scelto di esserci e trascorrere una piacevole serata d'Estate insieme a noi.

L'iniziativa si era aperta Domenica sera lungo il tratto di Appia Antica tra Fondi e Itri, in compagnia dello storico Pino Pecchia e della poetessa Federica Sanguigni. "Tu sei l'antico tracciato, battuto da mille stagioni. Pensiero ambizioso che popoli ha reso vicini. Aspro confine che dirime conflitto tra sentimento malato e benefico amore" lo descrive Vinicio Salvatore Di Crescenzo nella Poesia letta da Federica Sanguigni. La Sanguigni ha ricordato anche una lirica di Hans Carossa, una Poesia di Alfonso Gatto ed una di Aldo Palazzeschi. Molto apprezzate. E Pecchia ha ripercorso i principali avvenimenti che proprio nelle gole di Sant'Andrea si sono verificati con un tributo particolare alla memoria di Michele Pezza.

La Rassegna godeva del Patrocinio di Comune di Fondi, Provincia di Latina, Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ed è stata promossa dalla nostra Associazione in collaborazione con Associazione Articolo Ventiquattro, Fare Verde Fondi, Atletico Diritti e Fondi Cricket Club - Atletico Diritti.