Il 2 luglio lo spettacolo di fine anno della scuola Star Dance "Cartoline dal mondo"

Esattamente tra 25 giorni la scuola ASD Star Dance presenta il suo spettacolo di fine anno accademico 2026: Cartoline dal Mondo.
SarÃ un viaggio indimenticabile,attraverso la Danza vi faremo viaggiare e visitare luoghi meravigliosi.
Il tutto quest' anno accompagnato dalla splendida voce di "Irene De Arcangelis" e in collaborazione con il gruppo del taekwondo del M. Giuseppe Rocci
Non potete assolutamente perdere l' occasione di venire a vedere cosa abbiamo preparato per voi.
Vi aspettiamo il 2 LUGLIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FONDI!!
INGRESSO LIBERO.