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Il 2 luglio lo spettacolo di fine anno della scuola Star Dance "Cartoline dal mondo"

Appuntamento al Palazzetto dello Sport

Associazioni
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Esattamente tra 25 giorni la scuola ASD Star Dance presenta il suo spettacolo di fine anno accademico 2026: Cartoline dal Mondo.

SarÃ  un viaggio indimenticabile,attraverso la Danza vi faremo viaggiare e visitare luoghi meravigliosi.

Il tutto quest' anno accompagnato dalla splendida voce di "Irene De Arcangelis" e in collaborazione con il gruppo del taekwondo del M. Giuseppe Rocci

Non potete assolutamente perdere l' occasione di venire a vedere cosa abbiamo preparato per voi.

Vi aspettiamo il 2 LUGLIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FONDI!!

INGRESSO LIBERO.

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