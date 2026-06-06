Sabato 27 giungo torna l'appuntamento con "Franciacorta in Villa" dell'associazione Decant

Villa Cantarano a Fondi (LT) ospiterà la tredicesima edizione di Franciacorta in Villa. L’appuntamento è per sabato 27 giugno dalle 20.00 alle 24.00. L’evento è a numero chiuso ed è consigliato acquistare i biglietti in anticipo.

Il percorso enogastronomico dedicato al Franciacorta in abbinamento alla gastronomia d’eccellenza del territorio pontino è promosso ed organizzato dall’Associazione Decant ed è patrocinato dal Consorzio Franciacorta.

La manifestazione enogastronomica è diventata oramai tappa fissa per gli appassionati di vino provenienti da tutta Italia. Fondi diventa luogo di incontro per gli amanti del Franciacorta che hanno modo di apprezzare anche le bellezze storico-architettoniche della città e delle sue spiagge incontaminate, facendo registrare ogni anno il sold out già settimane prima dell’evento.

Franciacorta in Villa, durante i suoi 13 anni di vita, ha contribuito fortemente alla crescita della cultura del Franciacorta nel Sud Pontino sia attraverso la manifestazione che accoglie ogni anno numerosissimi appassionati, sia attraverso le masterclass tenute dai maggiori esperti italiani che tradizionalmente aprono l’evento, dando modo ai partecipanti di approfondirne la conoscenza.

Sabato 27 giugno, la manifestazione sarà aperta da una masterclass dal titolo “La nostra gastronomia e il Franciacorta”: la partecipazione è gratuita e a posti limitati.

Durante la serata gli ospiti potranno godersi la bellezza di Villa Cantarano degustando una selezione di 24 prestigiose cantine del Consorzio Franciacorta: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Berlucchi Franciacorta, Bosio, Ca' del Bosco, Camillucci, Camossi, Castel Faglia Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Facchetti, Ferghettina, Freccianera Franciacorta, La Torre, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Ricci Curbastro, Tenuta Moraschi, Terra Donata, Uberti e Villa Franciacorta.

Ad accompagnare i calici saranno le proposte gastronomiche preparate da alcune delle più apprezzate realtà del territorio e non solo: Antico Mulino e Agricola Marcellino, Antipapa Beato Ristoro, Azienda Agricola Subiaco, Azienda Agricola Onorati, Chocolart Fiortini, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living Banqueting & Catering, Locanda Ercole, MC Michele Chinappi, Norcineria Petrillo, Passione Iberico e Ristorante Riso Amaro.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita online sul sito www.associazionedecant.it oppure presso le rivendite a Fondi e nella provincia di Latina. Per maggiori informazioni consultare i canali social di Associazione Decant (Facebook e Instagram) oppure inviare un’email a: decantfondi@gmail.com.

L’evento gode anche del patrocinio del Comune di Fondi e del Consorzio Franciacorta.