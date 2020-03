Pizza croccante e leggera e una pioggia di fritti: a Fondi arriva F.LLI Tazio

Croccante, leggera, digeribile: sono le caratteristiche della pizza made in F.lli Tazio: nuova attività che aprirà i battenti sabato 14 marzo a Fondi.

La teglia alla romana e l'utilizzo di prodotti regionali sono il loro punto di forza.

Ed è proprio dall'unione dell'amore per la tradizione ed una grande passione per l'innovazione che lo Chef Executive Antonio Perdicchia riesce a creare un impasto alla romana utilizzando il lievito madre di Nonna Teresa, rigenerato per oltre 60 anni, unendolo ad un metodo altamente innovativo, sfruttando fino all'80 % di acqua per più di 72 h di lievitazione.

Ma non sarà solo pizza.

Lo chef riproporrà una svariata tipologia di fritti. Ce ne saranno per tutti i gusti. Da quelli classici a quelli più ricercati. Dal semplice supplì alla romana ai più gustosi Cacio e pepe, all'amatriciana, alla Carbonara. Insomma, un vero e proprio viaggio alla scoperta del gusto. Siete pronti a partire?

F.lli Tazio vi aspetta sabato 14 Marzo a Fondi presso Centro Commerciale Valerio.