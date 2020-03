Impianto di cremazione a Fondi: il sindaco Maschietto risponde al comitato #fondinoforno

Le dichiarazioni del sindaco Beniamino Maschietto in risposta al comunicato del comitato #fondinoforno che ha diffuso una nota in cui si dice contrario alla realizzazione di un maxi impianto di cremazione.

In merito ad alcune perplessità espresse in queste ore da parte di un comitato e riguardanti la realizzazione di un impianto di cremazione, ci tengo a precisare che, in sede di Consiglio comunale, la delibera è stata approvata all'unanimità nello scorso Ottobre e che non è previsto nessun costo per il comune di Fondi perché l'intervento sarà realizzato a totale carico del soggetto individuato da una procedura pubblica in corso e che vedrà nei prossimi mesi la scelta della proposta migliore. Il Comune riceverà un canone dal soggetto individuato per il diritto di superficie nell’area cimiteriale e inoltre avrà un agio sulle cremazioni effettuate. La proposta è stata valutata in ragione della carenza degli spazi cimiteriali e perché sempre più la cremazione viene scelta dai cittadini. Anche i comuni limitrofi, infatti, stanno facendo la stessa cosa per arginare il problema dell'ampliamento dovuto al numero crescente di loculi. Non ci saranno assolutamente rischi per immissioni poiché verranno rispettate tutte le norme certificate e non ci sarà nessuna interferenza con il centro abitato poiché l'impianto sarà ubicato all'interno dell'area cimiteriale e quindi non si andrà ad interferire con nessuna abitazione privata o attività produttiva limitrofa.